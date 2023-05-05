В Рязанской области осудили двух закладчиков
Двух рязанцев осудили за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Следствие установило, что подсудимые весной 2022 года пытались через закладки осуществить сбыт наркотиков в крупном размере в Рязанском районе. Однако их деятельность пресекли сотрудники полиции.
Подсудимых признали виновными. Им назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима каждому.
Приговор не вступил в законную силу.