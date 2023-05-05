В Рязанской области начался ремонт трех федеральных трасс

В Рязанской области начался ремонт трех федеральных трасс. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс службе Упрдор Москва-Волгоград.

Ремонтные работы общей протяженностью почти 66 км в 2023 году пройдут на трассах Р-132 «Золотое кольцо», Р-22 «Каспий» и М-5 «Урал».

На участке с 554 по 578 километр «Золотого кольца» заменят верхние слои дорожной одежды, частично обновят барьерное ограждение и нанесут разметку из устойчивого к стиранию термопластика. Кроме того, в ходе работ на двух мостовых сооружениях также заменят дорожное покрытие и деформационные швы. В этом году работы пройдут на первом этапе протяженностью около 12 километров, а в следующем — на оставшемся участке. В местах проведения работ движение будет организовано в реверсивном режиме.

На федеральной трассе Р-22 «Каспий» на двух участках с 184 по 198 километр (от границы с Московской областью) и с 301 по 322 километр в Ряжском районе также пройдут дорожные работы. Специалисты снимут изношенный верхний слой дорожной одежды и устроят новый.

На трассе М-5 «Урал» по обратному направлению в Рязанском районе восстановят верхний слой покрытия с применением битумоминеральной открытой смеси. В прошлом году дорожники выполнили первый этап на участке с 216 по 221 километр, второй этап продолжится в 2023-м на участке с 210 по 216 километр.

Также будет отремонтирован левый путепровод через железную дорогу на 232 километре федеральной дороги в Спасском районе. Работы на искусственном сооружении уже начались. До конца года мостовикам предстоит выполнить комплекс работ по восстановлению мостового полотна, произвести отделку и окраску опор, заменить барьерное и перильное ограждения, отремонтировать сопряжение моста с насыпью дороги. На время ремонта движение будет осуществляться по правому путепроводу. Скорость на объекте ограничена до 40 км/ч.