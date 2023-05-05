В Рязанской области мальчик три года ходит по четыре километра в школу по бездорожью

В Рязанской области мальчик три года ходит по четыре километра в школу по бездорожью. Пост с обращение к президенту Владимиру Путину об этом в группе «Подслушано в Рязани» написал отец ребенка.

«Помогите нам решить проблему с дорогой. Губернатор, прокуратура, министерство транспорта, министерство образования бездействует, на все обращение и жалобы приходят отписки и все друг друга прикрывают. Мы живем в Рязанском районе, Екимовском сельском поселении, деревня Берёзовка. Ребенок ходит уже три года по бездорожью четыре километра чтобы посещать школу. Зимой дорогу чистят плохо, весной и осенью дорога в огромных канавах. Полтора года уже дело лежит в прокуратуре и в суде, за это время никакого решения нет. Чем занимаются в прокуратуре и в суде остается догадываться», — написал мужчина.

Он рассказал, что 4 мая дорогу перепахали тракторами и теперь ее вообще нет. Рязанец обратился к губернатору, прокуратуре и министерствам транспорта и образования.

«Теперь обращаюсь губернатору Рязанской области Малкову, может уже хватит бездействовать и пора принимать решение по данной проблеме. Это происходит всего в 20 км от Рязани. Чтобы люди данной деревни могли проживать в цивилизованном мире и полноценно посещать магазины, почту, больницу, аптеку и праздничные мероприятия. Прокуратура Рязанской области, официально обращаюсь к вам. Разберитесь кто перепахал дорогу и кто дал такое распоряжение и накажите. Министерство транспорта вы зачем в судах просите отсрочки? Чтобы заниматься такой гадостью. Министерство образования долго будем отсиживаться в сторонке в мягких креслах и делать вид что вы не знаете о проблеме с дорогой, может пора подключаться и что-то предпринимать», — заявил отец ребенка.