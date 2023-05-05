В Рязанской области двух мужчин обвиняют в краже прилавков придорожной ярмарки

В Рязанской области в отношении двух жителей возбудили уголовное дело по факту кражи металлических торговых рядов в Старожиловском районе (часть 2 статьи 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Ночью в полицию обратились очевидцы, которые сообщили о двух людях, которые вели в поселке Рязанские сады «странную деятельность» около дороги.

«Жители заметили необычный свет и искры, будто кто-то резал электроинструментом металлические изделия», — сообщает УМВД.

На месте полицейские застали мужчин, которые уже грузили в машину части торговых рядов.

Оперативники установили, что мужчины являются родственниками. Одному 30 лет, другому — 37. Торговые ряды, которые они хотели увезти, установила местная сельская администрация.

Теперь мужчинам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.