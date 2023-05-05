В Рязани задержали 28-летнего мужчину с синтетическим наркотиком

В Рязани задержали мужчину с синтетическим наркотиком. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Утром на улице Полевой полицейские во время патрулирования улиц заметили мужчину, который выходил из кустов и оглядывался по сторонам. При виде правоохранителей он попытался убежать, но у него этого не получилось сделать.

Задержанным оказался 28-летний безработный рязанец. Полицейские выяснили, что мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков. С собой у него были три полимерных пакетика с порошкообразным веществом и курительную трубку. Лабораторное исследование показало, что изъятое средство является производным N-метилэфедрона массой около двух граммов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за приобретение, перевозку, хранение наркотиков (часть 2 статья 228 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.