В Рязани во время празднования Дня Победы перекроют ряд улиц города, а также запретят стоянку. Об этом сообщила городская мэрия.
Так, стоянку автомобилей запретят с 22:00 8 мая до 19:00 9 мая на Малом шоссе (от 1-го Вокзального проезда до Первомайского проспекта) и проезде Завражного (от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС). C 22:00 8 мая до 19:00 стоянку запретят на Соборной площади (от Соборной площади по Соборной улице от дома № 2 до дома № 14), проезжей части улица Петрова (от Соборной площади до Солнечной улицы и от Соборной площади и до дома № 9 по Соборной площади).
9 мая личный транспорт запретят парковать с 6:00 до 15:00 на проезде за памятником Ленину, с 6:00 до 19:30 на Первомайском проспекте (от пересечения с Вокзальной улицей до улицы Маяковского), улице Сенной (от Первомайского проспекта до Семинарской улицы), улице Чкалова (от площади Димитрова до пересечения с Первомайским проспектом).
9 мая движение транспорта временно закроют:
- с 07:00 до 18:00 по Соборной площади (по проезжей части дороги от Соборной площади по Соборной улице от дома № 2 до дома № 14), по проезжей части улицы Петрова (от Соборной площади до Солнечной улицы, от Соборной площади до дома № 9 по Соборной площади);
- с 07:00 до 19:30 по Малому шоссе (от 1-го Вокзального проезда до Первомайского проспекта);
- с 09:30 до 10:15 по проезду Завражнова (от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС);
- с 13:00 до 15:00 по проезду за памятником Ленину;
- с 17:00 до 19:00 по Первомайскому проспекту (от пересечения с Вокзальной улицей до улицы Дзержинского), по улице Чкалова (от площади Димитрова до пересечения с Первомайским проспектом), по проезду Завражнова (от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС);
- с 18.40 до 19.30 по маршруту шествия колонны курсантов, участников парада в Москве: Первомайский проспект (от пересечения с улицей Дзержинского — площадь Ленина — Сенная улица — площадь Маргелова, дом № 1).