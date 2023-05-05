В Рязани во время празднования Дня Победы перекроют ряд улиц города

В Рязани во время празднования Дня Победы перекроют ряд улиц города, а также запретят стоянку. Об этом сообщила городская мэрия.

Так, стоянку автомобилей запретят с 22:00 8 мая до 19:00 9 мая на Малом шоссе (от 1-го Вокзального проезда до Первомайского проспекта) и проезде Завражного (от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС). C 22:00 8 мая до 19:00 стоянку запретят на Соборной площади (от Соборной площади по Соборной улице от дома № 2 до дома № 14), проезжей части улица Петрова (от Соборной площади до Солнечной улицы и от Соборной площади и до дома № 9 по Соборной площади).

9 мая личный транспорт запретят парковать с 6:00 до 15:00 на проезде за памятником Ленину, с 6:00 до 19:30 на Первомайском проспекте (от пересечения с Вокзальной улицей до улицы Маяковского), улице Сенной (от Первомайского проспекта до Семинарской улицы), улице Чкалова (от площади Димитрова до пересечения с Первомайским проспектом).

9 мая движение транспорта временно закроют: