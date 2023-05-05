В Рязани по улице Баженова частично ограничили движение

В Рязани по улице Баженова частично ограничили движение. Об этом сообщил сайт мэрии.

В пятницу, 5 мая с 8.30 до 19.00 7 мая ограничили движение транспорта от Голенчинского шоссе до Славянского проспекта по одной полосе.

В связи с этим движение городского транспорта будет организовано по следующей схеме:

автобусы маршрута № 6 при движении в город от остановки «мкр. Братиславский» будут следовать по Славянскому проспекту, далее по своему маршруту;

автобусы маршрутов №№ 49М2, 65 М² от остановки «Психбольница» при движении в город будут следовать по Голенчинскому шоссе, Славянскому проспекту, далее по своим маршрутам.

Ограничение движения связано с ремонтом дороги на улице Баженова.