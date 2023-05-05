В Рязани отключат горячую воду на две недели

В Рязани на несколько дней отключат горячую воду, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 10 по 23 мая отключение затронет следующие адреса:

улица Фрунзе, дома № 2а (детская поликлиника № 2), № 2;

улица Семинарская, дома № 46 (поликлиника № 14), № 44/3;

улица Полевая, дома № 32 (МСЧ МВД России по Рязанской области);

улица Ломоносова, дома № 44, № 44а (госпиталь УВД), № 9 корпус 1, № 23;

улица Халтурина, дома № 1б, № 7 (д/сад № 77), № 9, № 10 (д/сад № 34);

улица Рыбацкая, дом № 4 (д/сад № 66);

улица Телевизионная, дома № 5а (д/сад № 69), № 21;

улица Лизы Чайкиной, дом № 2а (д/сад № 78);

улица Горького, дома № 14, № 15, № 15 корпус 1, № 15 корпус 2; № 20 (д/сад № 111),

улица Затинная, дома № 30, № 30 корпус 1, № 34а (д/сад № 119);

улица 1-е Бутырки, дома № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 34 (д/сад № 133), № 40/1;

улица 2-е Бутырки, дома № 1, № 5, № 9, № 11, № 13;

улица 3-и Бутырки, дома № 1, № 1а, № 1б, № 1 В, № 2, № 2б, № 3, № 3 корпус 1, № 3 корпус 2, № 3 корпус 3, № 3 корпус 4, № 3 корпус 9;

улица Есенина, дома № 41, № 43, № 45, № 45 корпус 1, № 47/24, № 71;

улица Каширина, № 1;

улица Колхозная, дома № 12, № 14, № 14 корпус 1, № 16;

улица Зои Космодемьянской, дом № 33;

улица Куйбышевское шоссе, дом № 1, № 14/1;

улица Лесопарковая, дома № 8 корпус 1, № 10, № 10 корпус 2, № 12 корпус 1, № 12 корпус 3;

улица Окское шоссе, дом № 1;

улица Пугачева, дома № 14, № 15;

улица проезд Речников, дома № 1, № 1а, № 1б, № 1 В, № 4;

улица Рытикова, дома № 18/32;

улица Свободы, дом № 95;

улица Трудовая, дома № 1 корпус 1, № 5/8, № 7, № 24/38;

улица Южный переулок, дом № 10.

С 10 по 30 мая горячей воды не будет по адресу: