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В Рязани отключат горячую воду на две недели

В Рязани на несколько дней отключат горячую воду, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 10 по 23 мая отключение затронет следующие адреса:

  • улица Фрунзе, дома № 2а (детская поликлиника № 2), № 2;
  • улица Семинарская, дома № 46 (поликлиника № 14), № 44/3;
  • улица Полевая, дома № 32 (МСЧ МВД России по Рязанской области);
  • улица Ломоносова, дома № 44, № 44а (госпиталь УВД), № 9 корпус 1, № 23;
  • улица Халтурина, дома № 1б, № 7 (д/сад № 77), № 9, № 10 (д/сад № 34);
  • улица Рыбацкая, дом № 4 (д/сад № 66);
  • улица Телевизионная, дома № 5а (д/сад № 69), № 21;
  • улица Лизы Чайкиной, дом № 2а (д/сад № 78);
  • улица Горького, дома № 14, № 15, № 15 корпус 1, № 15 корпус 2; № 20 (д/сад № 111),
  • улица Затинная, дома № 30, № 30 корпус 1, № 34а (д/сад № 119);
  • улица 1-е Бутырки, дома № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 34 (д/сад № 133), № 40/1;
  • улица 2-е Бутырки, дома № 1, № 5, № 9, № 11, № 13;
  • улица 3-и Бутырки, дома № 1, № 1а, № 1б, № 1 В, № 2, № 2б, № 3, № 3 корпус 1, № 3 корпус 2, № 3 корпус 3, № 3 корпус 4, № 3 корпус 9;
  • улица Есенина, дома № 41, № 43, № 45, № 45 корпус 1, № 47/24, № 71;
  • улица Каширина, № 1;
  • улица Колхозная, дома № 12, № 14, № 14 корпус 1, № 16;
  • улица Зои Космодемьянской, дом № 33;
  • улица Куйбышевское шоссе, дом № 1, № 14/1;
  • улица Лесопарковая, дома № 8 корпус 1, № 10, № 10 корпус 2, № 12 корпус 1, № 12 корпус 3;
  • улица Окское шоссе, дом № 1;
  • улица Пугачева, дома № 14, № 15;
  • улица проезд Речников, дома № 1, № 1а, № 1б, № 1 В, № 4;
  • улица Рытикова, дома № 18/32;
  • улица Свободы, дом № 95;
  • улица Трудовая, дома № 1 корпус 1, № 5/8, № 7, № 24/38;
  • улица Южный переулок, дом № 10.

С 10 по 30 мая горячей воды не будет по адресу:

  • улица Дачная, дом № 14.