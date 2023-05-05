В Рязани из-за перекрытия улиц на День Победы изменится схема движения транспорта

В Рязани из-за перекрытия улиц на День Победы изменится схема движения транспорта. Об этом сообщила городская администрация.

С 7:00 до 18:00 из-за закрытия движения по Соборной площади изменится маршрут движения:

Троллейбуса № 1. От остановочного пункта «Дом художника» он проследует по Первомайскому проспекту, улице Маяковского до остановочного пункта «пл. Мичурина» (в прямом и обратном направлениях);

Автобуса № 90М2. В прямом направлении от остановочного пункта «Гостиница Первомайская» он будет ехать по Первомайскому проспекту, улице Каширина, далее по своему маршруту, в обратном направлении из Канищева без изменения.

Изменится схема маршрутов из-за перекрытия движения по Первомайскому проспекту (от улицы Вокзальной до улицы Дзержинского — по движению маршрута курсантов-участников парада в Москве) с 17:00 до 18:40:

Троллейбусы №№ 1, 9, 10, 16 из Московского района проследуют до остановочного пункта «ТД «Барс» и обратно;

Троллейбусы №№ 5 В, 5вн от конечной остановки «улица Строителей» будут ехать до Театральной площади и обратно по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивной, Есенина;

Автобус № 2 от остановки «Вокзал «Рязань-2»» и обратно проследует по улицам Чкалова, Весенней, Высоковольтной, Дзержинского, далее по своему маршруту;

Автобусы №№ 7, 13, 15, 24 от остановки «Дом художника» и обратно следуют по Вокзальной улице, через вокзал «Рязань-1», далее по своим маршрутам;

Автобусы №№ 41М2, 46 М², 47 М², 53 М², 66 М², 68 М², 73 М², 75 М², 88 М² от остановки ТД «Барс» и обратно следуют по Вокзальной улице, через вокзал «Рязань-1», Первомайскому проспекту, далее по своим маршрутам;

Автобусы № 58М2 от остановки ТД «Барс» и обратно следует по Вокзальной улице, через вокзал «Рязань-2», улицам Чкалова, Весенней, Высоковольтной, далее по своему маршруту;

Автобусы №№ 30М3, 50 М², 71 М², 95 М² от остановки ТД «Барс» и обратно следуют по Вокзальной улице, через вокзал «Рязань-2», улицам Чкалова, Весенней, Высоковольтной, Дзержинского, далее по своим маршрутам;

Автобусы № 77М2 от остановки «Вокзал «Рязань-2» и обратно следует по Вокзальной улице, через вокзал «Рязань-1», Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту.

С 18:40 из-за закрытия движения транспорта по Первомайскому проспекту от улицы Дзержинского до площади Ленина движение автобусов маршрутов №№ 7, 13, 15, 24, 41 М², 46 М², 47 М², 53 М², 66 М², 68 М², 73 М², 75 М², 77 М², 88 М², 90 М² приостановится и возобновится по мере прохождения колонны курсантов, участников парада в Москве.

На время прохождения маршрута курсантов изменится схема движения ряда автобусов и троллейбусов c 18:40 до 19:30: