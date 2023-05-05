В Рязани 15 детсадов объединят в семь

В Рязани 15 детсадов объединят в семь. Об этом сообщается на сайте мэрии. Объединять намерены следующие детсады: №№ 59 и 1 (улицы Ленина и Радищева);

№№ 120 и 126 (улицы Интернациональная и Бирюзова);

№№ 17 к 141 (улицы Горького и Яхонтова);

№№ 20, 32 и 55 (Первомайский проспект и улица Павлова);

№№ 76 и 9 (Бронная и 1-й Индустриальный переулок);

№№ 13 и 101 (улицы Октябрьская и Космонавтов);

№№ 104 и 89 (улицы Карла Маркса и Фридриха Энгельса). Реорганизацию намерены провести до 1 августа.