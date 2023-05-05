В Рязани 15 детсадов объединят в семь
В Рязани 15 детсадов объединят в семь. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Объединять намерены следующие детсады:
- №№ 59 и 1 (улицы Ленина и Радищева);
- №№ 120 и 126 (улицы Интернациональная и Бирюзова);
- №№ 17 к 141 (улицы Горького и Яхонтова);
- №№ 20, 32 и 55 (Первомайский проспект и улица Павлова);
- №№ 76 и 9 (Бронная и 1-й Индустриальный переулок);
- №№ 13 и 101 (улицы Октябрьская и Космонавтов);
- №№ 104 и 89 (улицы Карла Маркса и Фридриха Энгельса).
Реорганизацию намерены провести до 1 августа.