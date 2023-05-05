В Ростовской области обнаружили трехметровый дрон-разведчик

В Ростовской области обнаружили трехметровый дрон-разведчик. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, он занимался наводкой на местную газораспределительную станцию. По данным издания, беспилотник в поле обнаружил местный житель. Приехавшие на место силовики изъяли БПЛА, его длина составляет три метра, ширина — 75 сантиметров.

Известно, что дрон прилетел с территории Украины и по неизвестной пока причине рухнул в поле.