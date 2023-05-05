В РГРТУ прошли праздничные мероприятия по случаю Дня радио и Дня Победы

В РГРТУ прошли праздничные мероприятия по случаю Дня радио и Дня Победы.

В пятницу, 5 мая, в университете состоялось торжественное заседание ученого совета. Ректор РГРТУ Михаил Чиркин и представители региональных органов власти поздравили сообщество вуза с профессиональным праздником. На мероприятии присутствовали министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов, заместитель министра промышленности и экономического развития Галина Крутова, заместитель министра образования Александр Лощинин и первый заместитель главы муниципального образования Лариса Максимова. В рамках мероприятия наградили победителей и призеров предметных Олимпиад школьников РГРТУ, педагогические и студенческие коллективы университета, а также особо отличившихся сотрудников РГРТУ и РССК.

В честь годовщины Дня Победы профессорско-преподавательский состав университета и военного учебного центра при РГРТУ вместе с курсантами пришли к памятнику Федору Полетаеву, чтобы отдать дань памяти и уважения и возложить венки. В заключении перед главным корпусом университета подняли Знамя Победы.