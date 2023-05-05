В Рязанской области в ДТП погиб 31-летний пассажир «Лады»

В Пронском районе 5 мая произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает ИД «Пресса» .

Происшествие случилось в 9:30 на 73-м километре дороги «Рязань — Скопин». По предварительной информации, водитель Lada Largus врезался в Volkswagen Tiguan при попытки обогнать фуру. Затем отечественное авто улетело в кювет.

Отмечается, что в Lada, кроме водителя, находились три пассажира. Один из них — 31-летний мужчина — погиб. Остальных участников ДТП увезли на двух машинах скорой помощи.

На месте работали спасатели.

«Наша помощь понадобилась при извлечении тела из автомобиля Lada Largus. Сварку применить не решились, был сильный запах газа — вероятно, на нем работал автомобиль», — - рассказал спасатель Сергей Яковлев.

Фото: ИД «Пресса»