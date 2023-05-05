В прокат вышел фильм «Сокровища партизанского леса», снятый в Касимове

Фильм сняли к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В четверг, 4 мая, вышел в прокат фильм «Сокровища партизанского леса». Съемки проходили в 2021 году в Касимове и его окрестностях. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Фильм сняли к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем рассказывается, как летом 1941 года дети спасают музейную коллекцию монет и орденов от немцев.

Съемки фильма проходили в музее народного быта «Касимовская невеста» и Касимовском историко-культурном музее-заповеднике. Создатели фильма использовали подлинную военную технику времен Великой Отечественной войны в качестве реквизита. Жители Касимова снялись в эпизодических ролях и массовке.

Напомним, что в Касимове 22 апреля прошел предпремьерный показ фильма.