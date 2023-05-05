В Калининграде на остановке обнаружили труп мужчины
В Калининграде утром 5 мая на остановке обнаружили труп мужчины, сообщает «Клопс».
Скончавшийся сидел на скамейке на улице Первомайской.
«Я ехала на работу, увидела из автобуса. Рядом в машине уже сидели сотрудники полиции. Как мне показалось, погибший — прилично одетый мужчина. На голове пакет — Судя по всему, лицо прикрыли полицейские», — сообщила калининградка.
Другой очевидец добавил, что изначально мужчина сидел в кепке. Пакета на голове у него не было.
Фото: Лилия Щеблыкина