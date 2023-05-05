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В боях за Артемовск погиб сценарист «Битвы за Севастополь»

В боях за Артемовск погиб российский сценарист Леонид Корин. Об этом сообщил «СтарХит» со ссылкой на окружение Корина.

Кинематографист отправился на спецоперацию добровольцем в ЧВК «Вагнер». Уточняется, что он погиб еще 29 марта, однако опознали его только месяц спустя — по татуировке.

Точная причина гибели Корина неизвестна. Отмечается, что, по слухам, он получил многочисленные осколочные ранения.

Леонид Корин был одним из сценаристов «Битвы за Севастополь». Также на его счету работы над фильмами «Лед», «Енмеш», «Круиз», проектами «Литейный», «Семейный детектив».