В Башкирии легковушка сбила насмерть 43-летнего мужчину

В Башкирии 4 мая произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом сообщает « Электрогазета ».

Происшествие случилось в десять часов вечера в Учалинском районе на 92 километре дороги «Белорецк — Учалы — Миасс». 19-летний парень за рулем «ВАЗ-21099» сбил 43-летнего мужчину.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Отмечается, что мужчина находился на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. Очевидцы сообщают, что он пытался остановить попутку.