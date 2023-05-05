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В Башкирии легковушка сбила насмерть 43-летнего мужчину

В Башкирии 4 мая произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом сообщает «Электрогазета».

Происшествие случилось в десять часов вечера в Учалинском районе на 92 километре дороги «Белорецк — Учалы — Миасс». 19-летний парень за рулем «ВАЗ-21099» сбил 43-летнего мужчину.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Отмечается, что мужчина находился на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. Очевидцы сообщают, что он пытался остановить попутку.