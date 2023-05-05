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Студенты РГАТУ стали призерами Международной экологической олимпиады

В конце апреле обучающиеся Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в XII Международной экологической олимпиаде ВУЗов стран СНГ, проходившей на базе Международного государственного экологического института имени Сахарова Белорусского государственного университета.

РГАТУ представляла команда, состоящая из студентов 1-4 курсов технологического факультета, обучающихся по направлению «Агрономия». Также в олимпиаде участвовали команды из 41 высшего учебного заведения России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

Программа олимпиады включала в себя три тура: теоретический, практический и творческий. Будущие агрономы подготовили к олимпиаде презентационный ролик команды, разработали бизнес-проект по созданию пешеходной тропы в охраняемой природной зоне региона, индивидуальное творческое задание. Корме того, студенты прошли тестирование на знание общей экологии и отвечали на вопросы практического характера.

Результаты работы участников олимпиады оценивало международное жюри — ведущие специалисты в области экологии и природопользования. В итоге в личном зачете в номинации творческого тура «Атомная энергетика. За и против» студентам Рязанского агроуниверситета были вручены дипломы: 1 степени — Алексею Павлову и II степени — Наталье Фирсовой.

В этом году команда университета выступала под руководством преподавателей кафедры агрономии и агротехнологий Марины Евсениной и Кирилла Сазонкина. К олимпиаде ребят готовил профессор, доктор биологических наук Дмитрий Виноградов.

Поздравляем студентов с достойным представлением Рязанского агротехнологического университета на международном уровне и желаем им новых научных побед и свершений.