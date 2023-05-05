Стала известна личность мужчины, чей труп обнаружили в Соколовке

Стала известна личность мужчины, чей труп обнаружили на окраине Рязани. Об этом сообщил «МК в Рязани».

Напомним, тело обнаружили в пятницу, 5 мая.

Погибшим оказался 41-летний рязанец. Изначально при нем документов не было.

Как сообщил изданию заместитель руководителя Железнодорожного МСО Рязани СУ СКР по Рязанской области Василий Горнов, по факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка. Видимых повреждений на теле не обнаружили. Причину смерти установит судмедэкспертиза.