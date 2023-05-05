СМИ: провал контрнаступление ВСУ изменит отношение Запада к Зеленскому

Провал контрнаступления ВСУ изменит отношение Запада к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Conversation.

«Международная коалиция, которая поддерживала Украину оружием, обучением войск и помощью, вполне может склониться к варианту урегулирования конфликта путем переговоров. Самым верным способом поощрения американских популистов-изоляционистов будет застопорившееся украинское продвижение. Хотя обе партии в США достаточно твердо поддерживают Киев, ситуация может измениться», — отмечает автор The Conversation.

Журналист пишет, что наступательные действия требуют гораздо больших ресурсов. В связи с этим велика вероятность того, что Украина не справится с контрнаступлением, что ударит по моральному состоянию войск.