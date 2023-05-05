Шойгу потребовал держать на особом контроле вопросы непрерывного снабжения войск в районах СВО

Министр обороны Сергей Шойгу потребовал держать на особом контроле вопросы непрерывного снабжения войск в районах СВО необходимым вооружением и техникой. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Задачу Шойгу поставил перед генерал-полковником Алексеем Кузьменковым, ответственным за материально-техническое обеспечение армии во время инспекции техники, прошедшей в Южном военном округе.

Ранее ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что группа уйдет из Артемовска из-за отсутствия боеприпасов.