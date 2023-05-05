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Родители детей из рязанской школы № 75 попросили прокуратуру проверить прописки учащихся

Родители девятиклассников школы № 75 попросили прокуратуру проверить прописки всех учеников и наличие кабинетов в школе. Об этом они сообщили РЗН. инфо.

Одна из родительниц рассказала, что в четверг, 4 мая, их пригласили на встречу с представителями прокуратуры в школу.

«Пригласили не всех, как определяли сами не поняли. Мы снова рассказали, чем возмущены и какие варианты рассматриваем. Представители прокуратуры сказали, что сейчас идет проверка, так как вопрос на контроле у Генпрокуратуры. Мы еще раз отметили, что хотим остаться в нашей школе и другие варианты не рассматриваем», — поделилась женщина.

А также родители девятиклассников попросили прокуратуру проверить прописки других учеников и наличие кабинетов для размещения старшеклассников.

«Мы согласны и на вторую смену, и на шестидневку. Лишь бы нашли место для ребят и оставили доучиваться в родной школе», — подчеркнула женщина.

Кроме того, родители прислали в редакцию фото карманов в коридорах, которые можно было бы оборудовать под кабинеты, но директор школы отказывается слушать их.

Напомним, в апреле родителям внезапно сообщили о закрытии десятых классов и переводе их в другие школы. Родители учащихся 75 школы написали коллективные жалобы о нарушении прав детей. Также родители предлагали директору школы отдать старшеклассникам три кабинета канцелярии.