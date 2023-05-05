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Профсоюз работников здравоохранения поддерживает участников СВО и членов их семей

Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ инициировала поддержку участников спецоперации и их семей.

Так, областным Профсоюзом предоставляется материальная помощь членам Профсоюза, которые участвуют в СВО, и врачам, оказывающим в качестве добровольцев медицинскую помощь населению ЛДНР на освобожденных территориях. Материальная помощь предоставляется и медицинским работникам в связи с призывом их близких родственников на военную службу по мобилизации. Ее получили уже 19 семей.

Кроме этого, областная организация Профсоюза приобрела лекарственные средства для переселенцев, закупила индивидуальные перевязочные средства для участников СВО. Профсоюз оказывает поддержку бойцам, находящимся на лечении в Рязанском военном госпитале.

Всего с начала 2023 года областная организация и первичные профсоюзные объединения собрали и отправили почти пять тонн гуманитарного груза для участников спецоперации (медикаменты, одежда, продукты питания, иные жизненно важные средства).

С начала спецоперации общая сумма средств финансовой помощи участникам СВО и их семьям составила более 250 тысяч рублей.

Председатели профкомов первичных профсоюзных организацийи волонтеры, обеспечивающие окончательное формирование и отправку гуманитарного груза, награжденыпамятными подарками за активную организацию сбора гуманитарной помощи. Ведется ежемесячное информационное сопровождение мероприятий, посвященных сбору, передаче и отправке гуманитарного груза, на официальном сайте и интернет-сообществах областной организации Профсоюза.