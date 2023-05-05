Подрядчик в рязанском парке Гагарина приступил к благоустройству, разломав детскую площадку

Подрядчик в рязанском парке Гагарина приступил к благоустройству, разломав качели, горку, карусели на детской площадке. Действия рабочих шокировали местных жителей. Они говорят, что площадке требуется благоустройство, но оборудование было в нормальном состоянии.

«Можно было бы куда-то переставить, но нет. Всё погнули и испортили», — возмутились рязанцы.

Так площадка выглядела до благоустройства

Журналист РЗН. Инфо попытался поговорить с представителем генподрядчика ООО «Артикс 62». На стенде рядом с детской площадкой указан контактный телефон ответственного лица — Ольги Агафоновой. Представитель подрядчика разговаривать с журналистом не стала, услышав, кто и откуда звонит, она бросила трубку, сказав, что у нее нет времени.

Напомним, до первого сентября 2023 года в рязанском парке имени Гагарина должна появиться спортивная, детская и скейт-площадки. На работы дирекция благоустройства города планирует потратить более 28 миллионов.