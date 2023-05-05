«Новая газета»: Ирина Гончарова вернется в рязанскую мэрию

Директор МП «Кустовой вычислительный центр» (КВЦ) Ирина Гончарова написала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщает рязанская «Новая газета» со ссылкой на собственные источники.
«Отставка Гончаровой назревала с осени прошлого года, ею недовольны в областном правительстве. Но в мэрии Рязани всем известно, что они с Сорокиной приятельницы, и та не хочет ее далеко отпускать», — цитируют журналисты слова собственного источника.
Отмечается, что одним из мест, которое рассматривают для Гончаровой, может стать кресло в городском управлении энергетики и ЖКХ. 3 мая должность начальника отдела капремонта и мониторинга жилищного фонда покинул Борис Ясинский.
Также журналистам известно, что в мэрии уже вторую неделю идут разговоры о том, что для Гончаровой могут ввести дополнительную должность заместителя начальника городского управления энергетики и ЖКХ «по какой-нибудь цифровизации».
Отметим, что Ирина Гончарова была директором рязанского КВЦ с апреля 2022 года.