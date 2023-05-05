Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
12°
Сбт, 06
Вск, 07
ЦБ USD 78.61 -0.7 05/05
ЦБ EUR 87 -0.58 05/05
Нал. USD 76.7 / 78.4 05/05 13:55
Нал. EUR 84.51 / 86.45 05/05 13:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как съездить на море без сильных потерь по бюджету
Оплатить путевку на отдых по раннему бронированию, отре...
Вчера 10:00
1 083
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
Трактор Ростсельмаш 2375 — это сельскохозяйственный кол...
27 апреля 10:30
6 943
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
Многодетная мать-одиночка из села Поляны Рязанской обла...
19 апреля 14:16
23 813
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
22 540
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
«Новая газета»: Ирина Гончарова вернется в рязанскую мэрию

Директор МП «Кустовой вычислительный центр» (КВЦ) Ирина Гончарова написала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщает рязанская «Новая газета» со ссылкой на собственные источники.

«Отставка Гончаровой назревала с осени прошлого года, ею недовольны в областном правительстве. Но в мэрии Рязани всем известно, что они с Сорокиной приятельницы, и та не хочет ее далеко отпускать», — цитируют журналисты слова собственного источника.

Отмечается, что одним из мест, которое рассматривают для Гончаровой, может стать кресло в городском управлении энергетики и ЖКХ. 3 мая должность начальника отдела капремонта и мониторинга жилищного фонда покинул Борис Ясинский.

Также журналистам известно, что в мэрии уже вторую неделю идут разговоры о том, что для Гончаровой могут ввести дополнительную должность заместителя начальника городского управления энергетики и ЖКХ «по какой-нибудь цифровизации».

Отметим, что Ирина Гончарова была директором рязанского КВЦ с апреля 2022 года.