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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 6-9 мая
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На разных площадках города пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Основные гуляния состоятся 9 мая в Кремлевском сквере, на улице Почтовой, в Лесопарке и поселке Солотча. На площади Победы пройдет встреча батальона курсантов РВВДКУ по возвращении с парада в Москве и всероссийская минута молчания. В 22:00 для рязанцев запустят праздничный салют.

В преддверии Дня радио 6 мая в рязанских клубах Deep и Vmeste bar пройдут тематические вечеринки «Радионочь» и Radiowave для студентов, преподавателей и тех, кому знакома фраза «Попов воскрес!»

7 мая на сцене МКЦ выступит Хабиб — автор нашумевшего хита «Ягода малинка», собравшего больше 500 миллионов просмотров на YouTube.

На трассе «Семеновская» 6 и 7 мая состоится открытый чемпионат области по автомобильному кроссу «День Победы», посвященный памяти Аркадия Дадаева. Старты пройдут в семи классах спортивных машин: легковых «Супер-1600», «Д2Н» и «Д2-классика», полноприводных «Т1-2500» и грузовиках «Т4-1» («ГАЗ-51,52», «ГАЗель»), «Т4-2» («ГАЗ-53») и «Т4-3» («ЗИЛ-130»).

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».