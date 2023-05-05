Грузия на месяц закроет проезд для легковых автомобилей на границе с Россией

Грузия на месяц закроет проезд для легковых автомобилей на границе с Россией. Об этом сообщила пресс-служба службы доходов Министерства финансов страны.

С 5 мая власти Грузии на 30 дней закроют проезд для легковых автомобилей из-за ремонтных работ на таможенно-пропускном пункте «Казбеги — Верхний Ларс» на границе с Россией.

В сообщении отметили, что проезд легкового автотранспорта будет осуществляться через пути для грузовых автомобилей. Люди будут проходить КПП в обычном режиме.