Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
Вск, 07
Пнд, 08
11°
ЦБ USD 0 0 06/05
ЦБ EUR 0 0 06/05
Нал. USD 76.41 / 78.48 05/05 16:15
Нал. EUR 76.41 / 78.48 05/05 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как съездить на море без сильных потерь по бюджету
Оплатить путевку на отдых по раннему бронированию, отре...
4 мая 2023 10:00
1 369
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
Трактор Ростсельмаш 2375 — это сельскохозяйственный кол...
27 апреля 10:30
7 188
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
Многодетная мать-одиночка из села Поляны Рязанской обла...
19 апреля 14:16
24 057
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
22 807
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Единый электронный реестр воинского учета создадут до конца 2023 года

Единый электронный реестр воинского учета создадут до конца 2023 года. Об этом сообщило Ura.ru.

Проект правительства опубликовало Министерство цифрового развития.

Согласно проекту, электронный реестр воинского учета создадут до 31 декабря 2023 года. В 2024 году его постепенно будут вводить в эксплуатацию. С 1 января 2025 года Министерство обороны начнет его эксплуатацию.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках.