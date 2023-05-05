Единый электронный реестр воинского учета создадут до конца 2023 года

Единый электронный реестр воинского учета создадут до конца 2023 года. Об этом сообщило Ura.ru .

Проект правительства опубликовало Министерство цифрового развития.

Согласно проекту, электронный реестр воинского учета создадут до 31 декабря 2023 года. В 2024 году его постепенно будут вводить в эксплуатацию. С 1 января 2025 года Министерство обороны начнет его эксплуатацию.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках.