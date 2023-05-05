Единый электронный реестр воинского учета создадут до конца 2023 года
Единый электронный реестр воинского учета создадут до конца 2023 года. Об этом сообщило
Проект правительства опубликовало Министерство цифрового развития.
Согласно проекту, электронный реестр воинского учета создадут до 31 декабря 2023 года. В 2024 году его постепенно будут вводить в эксплуатацию. С 1 января 2025 года Министерство обороны начнет его эксплуатацию.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках.