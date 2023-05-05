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ДОМ. РФ продаёт площадку в Рязани под строительство многоквартирного дома

Компания ДОМ. РФ выставила на торги имущественный комплекс в Октябрьском районе Рязани. На участке, площадь которого составляет 0,35 га, располагается недостроенный объект. Площадь последнего — 363,8 «квадрата». Данную площадку можно использовать для строительства жилого дома средней этажности.

Готовность объекта незавершенного строительства, находящегося по адресу: улица Соколовская, 16, — 51%. В двухстах метрах находятся два пруда и зелёный массив. В пятистах метрах располагаются поликлиника и школа. Также рядом с объектом находятся промышленно-коммунальное предприятие и дома средней этажности.

В четырёхстах метрах располагается ЖД-станция «Лесок». До остановки общественного транспорта «Соколовская улица» — около 300 метров. До центра города — 7 километров.

Заявку на аукцион можно подать до 19 июня. Начальная цена лота — 3,84 млн рублей. Дата проведения торгов — 23 июня.

На портале ДОМ. РФ в разделе «Список торгов» можно найти подробную информацию о торгах и инструкцию по подаче заявки.