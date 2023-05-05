Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с жалобами жителей Турлатово на загрязнение воздуха

Глава СК России Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав жителей деревни Турлатово Рязанской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Местные жители массово жалуются на загрязнение воздуха и едкий запах, из-за чего они регулярно обращаются за медицинской помощью. У них обостряются хронические заболевания, появляются симптомы отравления, отеки и аллергии.

Жители связывают загрязнение воздуха с работой завода «Технониколь», который производит продукцию из каменной ваты без необходимых фильтров.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело, проверить все доводы и отчитаться о результатах расследования.