Жители Скопинского района возмутились закрытием подстанции скорой медпомощи

Жители села Горлово Скопинского района возмутились закрытием подстанции скорой медицинской помощи и ожиданием бригады более двух часов. Об этом они написали в редакцию РЗН. Инфо.

Местные жители рассказали, что проблема со скорой возникла еще в 2020 году, когда главврач Скопинского ММЦ принял решение временно перевести бригаду с подстанции СМП в селе Горлово на станцию в Скопин.

«Нам тогда сказали, что перевели из-за высокой загруженности бригад, связанной с коронавирусной инфекцией. После огласки в СМИ в 2020 году руководство Скопинского ММЦ вернуло скорую помощь обратно на подстанцию СМП в село Горлово. Однако в 2022 году из скорой помощи уволился фельдшер и их осталось работать двое. С этого момента бригаду начали забирать на станцию СМП в Скопин по графику: сутки там, двое — у нас. В 2023 году уволился еще фельдшер скорой помощи. Теперь остался работать один. Но практически каждый день машина СМП обслуживает вызовы в Скопине», — подчеркнули жители.

Рязанцы неоднократно жаловались под постами Павла Малкова в соцсетях, что в их селе снова закрывают подстанцию СМП. Региональный минздрав отвечает, что их населенный пункт теперь обслуживает СМП Скопинского ММЦ.

«Кадровый вопрос сейчас самый острый. Администрация больницы активно ищет кандидатов на ставки фельдшера. Отметим, что в экстренных и неотложных случаях срок ожидания составляет 20 минут, в остальных — в порядке очереди», — прокомментировал минздрав.

Жители села утверждают, что их жизнь и здоровье находятся под угрозой.

«Ехать от станции СМП в Скопине до подстанции СМП в Горлово 36 км. Минимум 38 минут потребуется только на дорогу, если будет свободная бригада. Никак не 20 минут. Но в 80% случаях все бригады заняты и приходится ждать около часа-двух пока они приедут», — подчеркнул рязанец.

Также рязанцев удивляет заявление регионального минздрава, который утверждает, что в Горлово бригада скорой помощи не может базироваться на территории врачебной амбулатории. Хотя согласно данным сайта Скопинского ММЦ подстанция СМП в Горлово существует до сих пор.