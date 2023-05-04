В Великом Устюге полицейские избили и заставили мужчину сгрызть свой телефон

В Великом Устюге полицейские избили и заставили мужчину сгрызть свой телефон. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, двое полицейских пришли в больницу к избитому ими мужчине. Они заставили его взять телефон в рот и грызть его, пока он не сломается. Все из-за того, что потерпевший пожаловался на действия сотрудника, который при задержании ударил его по голове и ногам.

После этого мужчину привезли в отделение, снова избили и поместили под арест на 10 суток за якобы ложный вызов полиции и нарушение административного надзора.

О случае с мужчиной узнали сотрудники ФСБ и провели проверку. На полицейских возбудили уголовное дело. Им грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.