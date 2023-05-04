В Тюменской области ребенок погиб во время прогулки в детсаду

В Тюменской области ребенок погиб во время прогулки в детсаду. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление следкома.

Трагедия произошла в Тобольске.

По информации следователей, в четверг, 4 мая, во время утренней прогулки на территории детсада в игровом домике нашли труп девочки 2019 года рождения. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).

Следователь осматривает место ЧП, допрашивает сотрудников детского сада и родных ребенка. Причину смерти установит судмедэкспертиза. Также во время расследования дадут правовую оценку работе сотрудников детсада.