В Рязанской области пропал 24-летний Алексей Сухоедов

В Рязанской области пропал 24-летний Алексей Сухоедов. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд LizaAlert.

Мужчина во вторник, 2 мая, ушел из дома в селе Глядково Сасовского района и не вернулся.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза.

Был одет в коричневую кожаную куртку на молнии, серую футболку, черные штаны, черные кеды, черную кепку.

Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Алексея Сухоедова, просят сообщать по телефонам: +7 (800)700-54-52 или 112.