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В Рязанской области будут судить мужчину, из-за которого 18 лет назад скончался молодой человек

Ранее судимого за различные преступления жителя Кораблина обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, в результате которого погиб человек (часть 4 статья 111 УК РФ).

Ночью в октябре 2005 года на улице Скопина 35-летний мужчина избил 28-летнего местного жителя, после чего скрылся с места. Через несколько дней пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

В ходе следствия мужчина признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Уголовное дело передано в суд. В ближайшее время начнется его рассмотрение.