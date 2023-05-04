В Рязани задержали мужчину, похитившего деньги с потерянной карты

На рязанца завели уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ.

В Рязани задержали 41-летнего мужчину, похитившего деньги с потерянной карты. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

18-летний рязанец несколько дней назад потерял банковскую карту. Вскоре ему на телефон стали приходить сообщения о списании денег за покупки. Всего похитили 5115 рублей.

Выяснилось, что банковской картой расплачивался мужчина 40-45 лет. Полиция составила портрет злоумышленника и разослала всем нарядам ППСП.

Патрульные заметили велосипедиста и решили его остановить. Мужчина попытался скрыться в соседних дворах. Полиция задержала злоумышленника на улице Театральной. Оказалось, что он нашел на улице карту и начал тратить с нее деньги.

На рязанца завели уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Ему грозит срок до шести лет лишения свободы.