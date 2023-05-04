Зоопарк в Полянах предлагает 25 тысяч рублей за возвращение лисенка Фили
В Рязани обещают выплатить 25 тысяч рублей за возвращение лисенка по кличке Филя. Об этом сообщается в группе «Моя маленькая ферма».
Лис сбежал из вольера зоопарка в Полянах утром 29 апреля. Отмечается, что в природе он не выживет, так как является ручным. Его предки не жили в лесу более 100 лет.
Он дружелюбный, дрессированный. Любит собак. Может выходить к людям и просить еду.
О местонахождении лиса просят сообщать по номерам:
- 8 (4912)52-02-25;
- +7 (951) 102-25-02;
- +7 (920) 632-64-79;
- +7 (910) 625-03-12.
Отмечается, что звонить можно в любое время суток.