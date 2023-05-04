Зоопарк в Полянах предлагает 25 тысяч рублей за возвращение лисенка Фили

В Рязани обещают выплатить 25 тысяч рублей за возвращение лисенка по кличке Филя. Об этом сообщается в группе «Моя маленькая ферма».

Лис сбежал из вольера зоопарка в Полянах утром 29 апреля. Отмечается, что в природе он не выживет, так как является ручным. Его предки не жили в лесу более 100 лет.

Он дружелюбный, дрессированный. Любит собак. Может выходить к людям и просить еду.

О местонахождении лиса просят сообщать по номерам:

8 (4912)52-02-25;

+7 (951) 102-25-02;

+7 (920) 632-64-79;

+7 (910) 625-03-12.

Отмечается, что звонить можно в любое время суток.