В Рязани обратили внимание на толпу людей в полицейской форме на проезжей части

В Рязани обратили внимание на толпу людей в полицейской форме на проезжей части. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Как вы считаете, это нормально толпой передвигаться по проезжей части, при этом с правой стороны тротуар полностью свободен? И такая картина каждый день», — отметили пользователи.

Отмечается, что на дороге стоят курсанты рязанского филиала Московского университета МВД России имени Кикотя.