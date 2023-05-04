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В Рязани обратили внимание на толпу людей в полицейской форме на проезжей части

В Рязани обратили внимание на толпу людей в полицейской форме на проезжей части. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Как вы считаете, это нормально толпой передвигаться по проезжей части, при этом с правой стороны тротуар полностью свободен? И такая картина каждый день», — отметили пользователи.

Отмечается, что на дороге стоят курсанты рязанского филиала Московского университета МВД России имени Кикотя.