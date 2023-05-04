В Рязани на улице Западной в массовом ДТП пострадал водитель ВАЗа

В Рязани 4 мая произошло массовое ДТП, в котором пострадали человек. Об этом сообщает « КП-Рязань ».

Авария случилась вечером на улице Западной. Молодой человек за рулем ВАЗ-2114 при повороте на улицу Вишневую не пропустил едущую навстречу Toyota Land Cruiser Prado, после чего произошло столкновение. Далее в машины врезались еще две легковушки.

В результате ДТП водитель ВАЗа получил ушибы головы и грудной клетки. Его госпитализировали.

Фото: «КП-Рязань»