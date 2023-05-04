В Рязани отключенную холодную воду на семи улицах дадут к пяти вечера

В Рязани 4 мая на семи улицах отключили холодную воду, которую обещают дать к пяти вечера. Об этом сообщает городской «Водоканал».

Ресурса не будет до 17:00 по следующим адресам: