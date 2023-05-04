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В Рязани отключенную холодную воду на семи улицах дадут к пяти вечера

В Рязани 4 мая на семи улицах отключили холодную воду, которую обещают дать к пяти вечера. Об этом сообщает городской «Водоканал».

Ресурса не будет до 17:00 по следующим адресам:

  • улица 1-я Линия, дома № 28а, № 30, № 30а;
  • улица 2-я Линия, дом № 9;
  • улица 4-я Линия, дом № 34;
  • улица Ленинского Комсомола, дома № 23, № 27;
  • улица Пушкина, дом № 39 корпус 1;
  • улица Стройкова, дома № 25, № 30, № 30а, № 34, № 38;
  • улица Зубковой, дома № 27 корпус 4, № 27 корпус 5.