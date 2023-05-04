В Питерской квартире обнаружили два трупа

В Питерской квартире обнаружили два трупа. Об этом в четверг, 4 мая, пишет «Фонтанка».

Тела 61-летнего мужчины и 84-летней женщины нашли сотрудники полиции и приставы, которые по требованию суда вскрыли квартиру из-за неуплаты квартплаты. В помещении они увидели горы пластиковых бутылок и мусор.

Установлено, что тело пожилой женщины, лежащее на кровати, находилось в квартире долгое время. Ее сын погиб гораздо позже.

Тела направили в морг для выяснения причин смерти, следов насильственных действий на них не обнаружили.