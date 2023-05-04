В Молдавии будут штрафовать за ношение и демонстрацию Георгиевской ленточки

В Молдавии будут штрафовать за ношение и демонстрацию Георгиевской ленточки. Об этом в четверг, 4 мая, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Глава генерального комиссариата республики Виорел Чернэуцанурассказал, что если Георгиевская лента не является частью наград, то за ее ношение будут применяться штрафы «Если ленточка будет вместе с наградой, которой был удостоен этот человек, то она будет рассматриваться как часть награды. Если она будет отдельно, то это будет рассматриваться как действующий символ военной агрессии, что запрещено», — сказал Чернэуцану.