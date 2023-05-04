В Краснодарском крае после атаки беспилотника загорелся Ильский НПЗ

В Краснодарском крае произошел пожар на Ильском НПЗ. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

На заводе загорелся резервуар с топливом. В нем находилось дизельное топливо. Еще в одном резервуаре обнаружили вмятину. Пострадавших при возгорании нет. Огонь потушили.

По словам источника Telegram-канала, пожар начался после удара беспилотника. На месте нашли двигатель и обломки аппарата. Диаметр отверстия в поврежденном резервуаре — около одного метра.