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В Краснодарском крае подросток порезал одноклассника ножом

В Краснодарском крае подросток порезал одноклассника ножом. Об этом сообщил телеканал «360».

Инцидент произошел в сочинской школе № 53.

По словам одной из очевидиц инцидента, ученик восьмого класса ударил одноклассника ножом и сбежал. Так подросток отреагировал на то, что пострадавший «немного задел» его, проходя мимо.

«Пырнул в руку ножом-бабочкой. Сразу побежал в медкабинет. Выводили его почти синим», — сказала собеседница издания.

На место приехала «скорая» и полицейские. При этом, по словам свидетельницы, с пострадавшим мальчиком сейчас «все хорошо».

Собеседница охарактеризовала нападавшего как скромного парня, который при этом «не был изгоем», и удивилась, что тот смог сотворить такое. Раненого она также назвала «спокойным».

В Telegram-канале «ЧП Краснодар» сообщается, что подросток был вооружен ножницами. Также отмечается, что у пострадавшего непроникающее ранение в руку, не угрожающее жизни.

«Кубанские новости» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю заявили, что полицейские нашли нападавшего. С ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.