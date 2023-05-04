В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали девять человек

В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали девять человек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Авария произошла возле Гурзуфа, на трассе «Ялта — Симферополь». Между собой столкнулись микроавтобус Renault и автомобиль Hyundai.

Среди пострадавших семеро детей.

По словам собеседника агентства, в микроавтобусе находились девять человек, в том числе восемь детей. В легковом автомобиле были двое взрослых и ребенок.

Представитель экстренных служб добавил, что, предварительно, пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.

Причины аварии устанавливаются.