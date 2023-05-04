В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали девять человек
В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали девять человек. Об этом сообщило
Авария произошла возле Гурзуфа, на трассе «Ялта — Симферополь». Между собой столкнулись микроавтобус Renault и автомобиль Hyundai.
Среди пострадавших семеро детей.
По словам собеседника агентства, в микроавтобусе находились девять человек, в том числе восемь детей. В легковом автомобиле были двое взрослых и ребенок.
Представитель экстренных служб добавил, что, предварительно, пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.
Причины аварии устанавливаются.