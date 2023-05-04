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В Белгородской области 20-летний срочник получил ранения из-за минометного обстрела

В Белгородской области 20-летний срочник получил ранения из-за минометного обстрела. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Одно из сел в Белгородской области, которое находится примерно в четырех километрах от границы, было обстреляно минометными снарядами со стороны Харьковской области.

Здания и техника не повреждены. От взрыва минометного снаряда пострадал 20-летний солдат срочной службы. Его доставили в больницу с осколочными ранениями.