В Башкирии 60 местных жителей вышли разбираться с мигрантами после избиения мужчины

В Башкирии две девушки пожаловались на мигрантов, после чего несколько жителей вышли на разборки с приезжими молодыми людьми. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в городе Белорецке. Две девушки рассказали родителям, как мужчины из Таджикистана подъехали к ним на машине и начали приставать. Отец одной из них решил поговорить с мигрантами, однако все закончилось тем, что его избили.

Новость об этом быстро дошла до остальных жителей города, и вскоре к дому приезжих пришли около 60 человек. Коммуникацию между ними выстроить не удалось. На место приехали правоохранители и увезли мигрантов в отделение.

В полиции молодые люди сообщили, что ни к кому не приставали. Однако на них возбудили уголовное дело из-за драки с отцом девушки.