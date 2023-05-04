Специалисты «Рязаньгоргаз» подготовили Вечные огни ко Дню Победы

Перед Днем Победы специалисты «Рязаньгоргаз» провели техобслуживание систем газоснабжения Вечных огней на площади Победы, на мемориале «Рязанцам, погибшим в локальных войнах» на площади Маргелова, а также Огня памяти Скорбященского мемориального комплексе на Скорбящеском проезде.

Газовики выполнили профилактическое обслуживание газового оборудования мемориалов, включающее смазку запорных устройств, продувку и опрессовку газопроводов, очистку от нагара, регулировку работы горелок.

На мемориалах, работающих в режиме непрерывного горения, на время выполнения технических работ огонь перенесли на временную горелку.

Огонь Памяти в составе Скорбященского мемориала, который газовики включают по требованию городской администрации к особым датам, зажжен утром 4 мая и продолжит работу до 10 мая.

«Бесперебойное газоснабжение комплексов Вечного огня в Рязани находится на особом контроле аварийно-диспетчерской службы компании „Рязаньгоргаз“. Техническое обслуживание проводится ежеквартально, при необходимости производится ремонт и замена оборудования», — пояснил первый заместитель генерального директора — главный инженер «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.