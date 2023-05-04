Сорокина провела переговоры по поводу проблемы жителей ЖК «Центральный» с тротуаром

Мэр Рязани Елена Сорокина провела переговоры по поводу проблемы жителей ЖК «Центральный» с тротуаром. Об этом она сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте».

В переговорах приняли участие руководящие лица ТРЦ «Премьер», строительной компании «Капитал 62», а также представитель Совета дома и подразделения мэрии. «У всех общий интерес — с человеческим лицом выйти из этой ситуации. Обсуждали не один вариант. Принято не идеальное, но в этих условиях оптимальное решение, с которым все солидарны», — отметила глава горадминистрации.

По словам Сорокиной, строительная компания построит новый тротуар, соединяющий ЖК с Московским шоссе максимально коротким с учетом земельных отношений маршрутом. Он пройдет между ТЦ и территорией будущего здания налоговой инспекции. Тротуар будет вести к ЖК с одной стороны и остановке общественного транспорта с другой.

«Дорожные работы выполнят оперативно», — заявила Сорокина.