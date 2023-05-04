Рязанские полицейские задержали 32-летнюю закладчицу

Рязанские полицейские задержали 32-летнюю закладчицу. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Оперативники задержали женщину на улице Маяковского, когда она передвигалась по городу для закладки наркотиков в тайники. Во время досмотра в дамской сумочке у нее нашли несколько свертков с запрещенными веществами. После полицейские обследовали квартиру задержанной. Там они изъяли более 30 свертков с наркотиками. На участке местности в Спортивном переулке правоохранители нашли две ранее сделанных закладки.

Так, из оборота были изъяты около 15 граммов героина и метадона.

Было установлено, что несколько лет назад в Воронежской области женщину и ее бывшего мужа, уроженца Среднеазиатского региона, задержали при транспортировке крупной партии героина. Мужчина находится в тюрьме. Женщину приговорили к длительному сроку лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения совершеннолетия ее ребенком.

В Рязани женщина открыла небольшой бизнес в сфере услуг. Недавно у нее образовался долг. Для исправления ситуации с финансами рязанка решила заняться нелегальным оборотом наркотиков.

На женщину завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере»). Она находится под стражей.